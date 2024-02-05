«Даже в нашем футболе такого позора нет!» Кожевников раскритиковал судейство в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников раскритиковал судейство в КХЛ и назвал программу «Судейская» лучшей в жанре юмористических передач. Специалист заявил, что считает судейство в отечественном хоккее более слабым, чем в футболе.

«Программа «Судейская» на КХЛ — это лучшее, что есть на всех наших каналах ТВ в юмористическом жанре, Петросян отдыхает! Там весь сезон на чёрное говорят белое – и наоборот. На полном серьёзе утверждают, что одни нарушения нужно смотреть на замедленных повторах, другие – наоборот, только на обычных. Всё время ссылаются на какие-то секретные камеры.

Любой специалист, не связанный с лигой, скажет, что сегодня судейство – самое слабое звено в КХЛ. Реальная смехопанорама, загоняющая КХЛ ниже плинтуса. Даже в нашем футболе такого позора нет!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Ранее ветераны СКА обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на судейство в КХЛ, после того как арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны игрока «Магнитки» в овертайме игры со СКА (2:1 ОТ) за мгновения до победного гола.