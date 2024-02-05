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Лучший бомбардир «Виннипега» Шайфли после травмы вернётся в строй в ближайшем матче

Лучший бомбардир «Виннипега» Шайфли после травмы вернётся в строй в ближайшем матче
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Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли вернулся в состав после травмы нижней части тела, полученной в матче с «Чикаго» 11 января. Ожидается, что форвард примет участие в ближайшем матче с «Питтсбургом». Шайфли пропустил шесть матчей из-за повреждения. Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс оценил возвращение в строй одного из лидеров команды.

«Здорово, что он вернулся, потому что нам определённо его не хватало. Дадим ему пару игр на набор формы и восстановление «химии» с партнёрами по звену», — цитирует Боунесса пресс-служба клуба.

30-летний центральный нападающий в текущем сезоне провёл 41 матч и набрал 41 очко — забросил 14 шайб и отдал 27 результативных передач. Шайфли является лучшим бомбардиром «Виннипега».

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