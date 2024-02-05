Чемпион мира оценил игру «Салавата» и поделился мнением о шансах Уфы в плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин оценил выступления уфимского «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне.

«У «Салавата Юлаева» в этом сезоне нет провалов, как в прошлом, когда юлаевцы могли выиграть, а затем выдать серию из поражений. Сейчас команда выглядит более стабильно. Помог выбор вратарей: Александр Самонов часто выручает и Илья Ежов неплох. Когда голкиперы здорово играют – команда чувствует себя увереннее. Конечно, хотелось бы, чтобы в плей-офф уфимцы пошумели. Самое главное сейчас подойти к решающим матчам в правильной форме, тогда можно рассчитывать на высокий результат», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, накануне уфимцы на домашнем льду уступили санкт-петербургскому СКА (3:4). Уже завтра, 6 февраля, подопечные Виктора Козлова примут другой армейский клуб – столичный ЦСКА. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Салават Юлаев» располагается на третьем месте, набрав 79 очков в 59 матчах.