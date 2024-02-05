Никулин — о голе в падении с «Динамо»: понимал, что начинаю заваливаться, решил бросить

22-летний российский нападающий ярославского «Локомотива» Степан Никулин прокомментировал заброшенную шайбу в прошедшей накануне выездной встрече с московским «Динамо» (4:3 Б), позволившую сравнять счёт в игре.

«Мы смогли отыграться за счёт характера, командных и индивидуальных действий. Если говорить о голе, то мы пошли в раскат, Гоша (Иванов. – Прим. «Чемпионата») сделал подкидку, и я увидел, что шайба может перескочить через клюшку, решил рискнуть. Я понимал, что начинаю заваливаться, решил бросить и попал», — цитирует Никулина ТАСС.

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Напомним, в нынешнем сезоне Никулин принял участие в 45 матчах в составе «Локомотива», в которых отметился 14 (4+10) результативными действиями при показателе полезности «+4».