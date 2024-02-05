«Отвали от меня». Драйзайтль оставил сообщение Мэттьюсу в социальных сетях. Остон ответил

Звёздные нападающие НХЛ – 28-летний немец из «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и его коллега по амплуа из «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс обменялись сообщениями в одной из социальных сетей.



«Держи голову выше», — написал Драйзайтль под публикацией с командного фото с Матча звёзд НХЛ – 2024.

«Отвали от меня», — с юмором ответил Мэттьюс.

Отметим, что в финале Матча звёзд НХЛ – 2024 хоккеисты сошлись в матче друг с другом – Драйзайтль выступал за команду Коннора Макдэвида, а Мэттьюс возглавлял собственную команду. Победителями мини-турнира стали именно подопечные Мэттьюса (7:4).

В нынешнем сезоне НХЛ Драйзайтль принял участие в 45 матчах в составе «Эдмонтона», набрав 57 (23+34) очков при показателе полезности «+11». У Мэттьюса – 58 (40+18) результативных действий в 46 играх с коэффициентом полезности «+14».