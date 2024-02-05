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Агент Кошелева отреагировал на слухи, что «Ак Барс» хочет предложить новый контракт игроку

Агент Кошелева отреагировал на слухи, что «Ак Барс» хочет предложить новый контракт игроку
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Хоккейный агент Александр Черных прокомментировал слухи о том, что «Ак Барс» намерен предложить продление контракта его клиенту 28-летнему российскому нападающему Семёну Кошелеву.

«Разговоры и слухи, что «Ак Барс» намерен предложить новый контракт Семёну Кошелеву? Если только люди, которые про это пишут, сами общались с Казанью. Семён сейчас сосредоточен на игре, он выходит на рынок и становится неограниченно свободным агентом, поэтому смысла торопиться мы не видим. Решение примем по окончании сезона. Вполне возможно, что оно будет в пользу Казани. Нам нужно понимать, кто станет главным тренером на следующий сезон, кого человек захочет видеть в своей команде и так далее. На сегодняшний день никаких переговоров относительно нового контракта Семёна Кошелева с «Ак Барсом» нет», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Кошелев оказался в «Ак Барсе» в дедлайн КХЛ в конце декабря 2023 года в результате трёхстороннего обмена из «Металлурга» с участием «Авангарда». В составе казанцев он уже успел провести 15 матчей, в которых отметился девятью (4+5) результативными действиями при показателе полезности «+4».

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