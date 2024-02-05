НХЛ назвала лучших игроков прошедшей игровой недели

Пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов лиги по итогам прошедшей игровой недели, которая была ознаменована проведением Матча звёзд – 2024. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

1-я звезда – Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

Мэтьюс завоевал награду самому ценному игроку Матча звёзд и привёл свою команду к победе на мероприятии, прошедшем 3 февраля на глазах у его домашних болельщиков на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто.

2-я звезда – Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

Уроженец близлежащего Ричмонд-Хилла (Онтарио) выиграл четыре из шести соревнований на конкурсных соревнованиях на Матче звёзд, забрав призовой фонд в $ 1 млн, а также отметился голом и двумя результативными передачами в самих встречах.

3-я звезда – Алекс Дебринкэт («Детройт Ред Уингз»).

Дебринкэт, сыгравший 31 января свой 500-й матч в НХЛ, набрал 6 (3+3) очков в двух соревнованиях, что помогло команде Мэттьюса выиграть Матч звёзд и приз в $ 1 млн.