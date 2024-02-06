«Никакого негатива с обеих сторон нет». Агент Цыплакова — о высказывании Жамнова

Хоккейный агент Александр Черных, представитель 25-летнего российского нападающего Максима Цыплакова, выступающего за московский «Спартак», прокомментировал высказывание главного тренера красно-белых Алексея Жамнова в адрес своего клиента.

«Алексею Юрьевичу Жамнову и всему тренерскому штабу «Спартака» виднее. Это внутренний вопрос команды и рабочий момент, никакого негатива с обеих сторон нет. В плане нового контракта Максима ничего не изменилось, все решения будут приниматься по окончании сезона», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в нынешнем сезоне Максим Цыплаков принял участие в 57 матчах за московский «Спартак», отметившись 43 (29+14) результативными действиями при показателе полезности «+12».