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«Никакого негатива с обеих сторон нет». Агент Цыплакова — о высказывании Жамнова

«Никакого негатива с обеих сторон нет». Агент Цыплакова — о высказывании Жамнова
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Хоккейный агент Александр Черных, представитель 25-летнего российского нападающего Максима Цыплакова, выступающего за московский «Спартак», прокомментировал высказывание главного тренера красно-белых Алексея Жамнова в адрес своего клиента.

«Алексею Юрьевичу Жамнову и всему тренерскому штабу «Спартака» виднее. Это внутренний вопрос команды и рабочий момент, никакого негатива с обеих сторон нет. В плане нового контракта Максима ничего не изменилось, все решения будут приниматься по окончании сезона», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в нынешнем сезоне Максим Цыплаков принял участие в 57 матчах за московский «Спартак», отметившись 43 (29+14) результативными действиями при показателе полезности «+12».

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