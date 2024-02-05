Джейсон Спецца выступил с заявлением о смерти своего брата Мэттью из-за передозировки

Известный в прошлом канадский нападающий Джейсон Спецца, ныне занимающий должность помощника генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз», сообщил о смерти своего брата Мэттью в возрасте 37 лет.

«От имени моей семьи я с тяжёлым сердцем сообщаю, что мой брат Мэттью скончался в минувшие выходные из-за случайной передозировки. Я и моя семья убиты горем и просим об уединении в это трудное время», — приводит слова Спеццы пресс-служба «Питтсбурга» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Мэттью Спецца являлся бывшим хоккеистом и выступал на позиции вратаря. В период с 2001 по 2009 год он играл за различные канадские клубы в низших лигах.

Напомним, Джейсон Спецца является чемпионом мира (2015) и дважды серебряным призёром чемпионатов мира (2008, 2009). Канадский нападающий в сезоне-2005/2006 установил рекорд «Оттавы Сенаторз» по количеству результативных передач (71). Всего за карьеру в НХЛ Спецца принял участие в 1248 матчах, в которых забросил 363 шайбы и отдал 632 голевых паса, суммарно набрав 995 очков при общем показателе полезности «+5».