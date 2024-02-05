«Рейнджерс» сорвали «день российских вратарей» в НХЛ, заявив на игру Куика

Этой ночью в НХЛ мог состояться «день российских вратарей», когда в каждом из матчей ворота своих команд защищали бы только российские голкиперы.

На предстоящий игровой день запланированы две встречи – «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш». В первой игре состоится российское противостояние вратарей – ворота «островитян» будет защищать Илья Сорокин, а гостей – Илья Самсонов. Во второй встрече «лавины» заявили стартовым голкипером Александра Георгиева, а вот «синерубашечники» — американского 38-летнего ветерана Джонатана Куика, а не Игоря Шестёркина.

Напомним, в НХЛ состоялась пауза в период с 1 по 6 февраля, во время которой состоялся Матч всех звёзд НХЛ – 2024 в Торонто (Канада).