«Рейнджерс» сорвали «день российских вратарей» в НХЛ, заявив на игру Куика
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Этой ночью в НХЛ мог состояться «день российских вратарей», когда в каждом из матчей ворота своих команд защищали бы только российские голкиперы.
На предстоящий игровой день запланированы две встречи – «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш». В первой игре состоится российское противостояние вратарей – ворота «островитян» будет защищать Илья Сорокин, а гостей – Илья Самсонов. Во второй встрече «лавины» заявили стартовым голкипером Александра Георгиева, а вот «синерубашечники» — американского 38-летнего ветерана Джонатана Куика, а не Игоря Шестёркина.
Напомним, в НХЛ состоялась пауза в период с 1 по 6 февраля, во время которой состоялся Матч всех звёзд НХЛ – 2024 в Торонто (Канада).
НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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