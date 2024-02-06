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Нападающий «Вегаса» ответил на вопрос, как в Америке ощущается погоня Овечкина за Гретцки

Нападающий «Вегаса» ответил на вопрос, как в Америке ощущается погоня Овечкина за Гретцки
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев ответил на вопрос, как в Америке ощущается погоня капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке снайперов НХЛ.

«Ощущаю ли в Америке разговоры о погоне Овечкина за Гретцки? Наверное, да. Когда смотришь хоккей и играет «Вашингтон» с кем-то, там всё время об этом идут разговоры. Конечно, тяжело оставить тот факт, что у человека есть возможность побить рекорд», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 31 (9+22) результативными действиями. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 63 шайбы.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым уже доступно на «Чемпионате»:
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