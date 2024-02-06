Овечкин рассказал о своей низкой результативности в текущем сезоне

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём голевом спаде в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Очевидно, от меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы мои броски попали в ворота. Но иногда, возможно, не будет 100% шансов, но ты должен их использовать. Потом, когда забивается гол, ты чувствуешь себя намного комфортнее и тебе намного больше нравится собственная игра», — приводит слова Овечкина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Овечкин лидирует в «Кэпиталз» со 151 броском по воротам, но его средний показатель в 3,43 броска за игру ниже по сравнению с прошлым сезоном, когда он делал в среднем 4,03 броска за игру.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 31 (9+22) результативным действием. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 63 шайбы.