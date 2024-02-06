Плющев: у Кузнецова и Ничушкина жизнь удалась, но не надо разбазаривать её на глупости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об участии в Программе помощи игрокам НХЛ нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова и «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Возможно, у Ничушкина и Кузнецова были какие-то проблемы в личной жизни или другие проблемы. Но подобные новости — это не очень здорово. Ребята молодые, может, понадеялись на свой возраст и силу: когда захочу, тогда и завяжу со всеми этими делами. А потом это превращается в тенденцию или привычку. Ребятам надо взять себя в руки — зелёного змея и всё прочее ещё никто не победил. У Кузнецова и Ничушкина жизнь удалась, но не надо её и здоровье разбазаривать на всякую глупость.

Если говорить о возвращении Кузнецова после программы помощи, то здесь всё зависит от морально-волевых качеств. Например, по желанию кого-то бросить курить нельзя, надо самому захотеть. Так и здесь. Насколько человек уважает себя и любит своих близких, так и будет поступать», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.