Крикунов: хорошо, что НХЛ окажет помощь Кузнецову, а не бросила его в такой ситуации

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался об участии в программе помощи игрокам НХЛ нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Хорошо, что Кузнецова ещё не бросили в его ситуации, а отправили на прохождение программы помощи. Наверное, это ему поможет. Мы тут уже ничего не сделаем. Не знаю, сможет ли Евгений вернуться в хорошую форму после такого. Каждый сам хозяин своей судьбы», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.