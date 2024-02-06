«Это надолго останется в памяти у людей». Дорофеев вспомнил свой дебютный чудо-гол в НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о своём дебютном голе в НХЛ.

«Дебютный гол в НХЛ забил головой в ворота «Сент-Луиса» — со стороны показалось, что даже немного расстроился, что именно так вышло (смеётся)? Да нет, на самом деле был очень рад. Эмоции переполняли. Понятное дело, каждый спортсмен, который хочет проявить себя на высшем уровне, желает забить свой первый гол не таким образом, каким получилось у меня. Наверное, все представляют себе, как обыгрывают пятерых соперников — ещё и вратаря вдогонку (смеётся). Но хорошо, что забил, хорошо, что так сложилось. Зато теперь все знают, как я забил первый гол в НХЛ (улыбается). И эта шайба надолго останется в памяти у людей. Как и у меня. На всю жизнь у меня останется в памяти этот гол.

Сохранил шайбу? Да, обязательно!» — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: