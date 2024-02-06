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Российский нападающий «Вегаса» ответил, чувствует ли давление от американских журналистов

Российский нападающий «Вегаса» ответил, чувствует ли давление от американских журналистов
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал, чувствует ли давление от американских журналистов

«В прошлом сезоне трижды забивал победные голы в четырёх матчах и один из журналистов Sportsnet назвал меня лучшим игроком в истории? На самом деле я не читал все эти комментарии по поводу моей игры, не лез туда. Просто наслаждался игрой, моментом, который сложился, и получал удовольствие от игры в целом.

Чувствую ли давление со стороны российских или североамериканских журналистов? Да нет, никакого давления со стороны прессы не наблюдал, не ощущал и не замечал в свою сторону. Всё спокойно? Да, да», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым уже доступно на «Чемпионате»:
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