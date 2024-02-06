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Форвард «Вегаса»: без сборной России на Олимпиаде будет немного неполноценный состав

Форвард «Вегаса»: без сборной России на Олимпиаде будет немного неполноценный состав
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о возможном составе сборной России на Олимпиаду.

«НХЛ поедет на Олимпиаду, ещё и устроит турнир четырёх наций, но без сборной России? Хорошо, что НХЛ решила допустить игроков на Олимпийские игры. Конечно, обидно и жалко, что нашу страну на сегодняшний день не включили в состав на эти Игры. Кто знает, может быть, они поменяют своё решение. Без нашей команды, без нашей страны будет немного неполноценный состав.

Настроения о том, договорится ли НХЛ об участии в Олимпиаде или не договорится, ощущались? Честно говоря, я за всеми этими слухами и разговорами не следил. Узнал уже по факту, какое решение приняли», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым уже доступно на «Чемпионате»:
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