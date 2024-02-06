«Ничего тут зазорного нет». Каменский — об участии Кузнецова в программе помощи

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал обращение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в Программу помощи игрокам НХЛ.

«Когда я играл, игроки также спокойно обращались к такой помощи. Игрок возрастной, может, сезон не получается, всё бывает в жизни, и к этому надо нормально относиться. Обращались Тео Флёри, Кевин Стивенс, многие прибегали к такой помощи, возвращались и играли потом ещё лучше. Ничего тут зазорного нет. Программа позволяет восстановиться психологически», — цитирует Каменского ТАСС.

Напомним, программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.