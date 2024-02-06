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«Непохоже, что он расстроен». Ти Джей Оши — о голевом спаде Овечкина

«Непохоже, что он расстроен». Ти Джей Оши — о голевом спаде Овечкина
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о голевом спаде капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Он ведёт себя как ветеран, которым он и является. Непохоже, что он расстроен этой ситуацией. У меня тоже были моменты, когда я забивал не в том темпе, в каком хотелось бы. Думаю, в такие моменты важно внимание к деталям. Одно только его присутствие является фактором для других команд. Результативность придёт. Мало кто может забивать в том же темпе, что и Овечкин», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 31 (9+22) результативным действием. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 63 шайбы.

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