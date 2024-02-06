«На районе было очень страшно». Шумаков — о жизни в Челябинске

Нападающий тольяттинской «Лады» Сергей Шумаков, отвечая на вопрос про сериал «Слово пацана», высказался о жизни в Челябинске, откуда он родом.

«Как мне сериал „Слово пацана“? Я сам не с ЧТЗ, просто школа находилась там. У нас такого не было, конечно. Кузя (Евгений Кузнецов. — Прим. „Чемпионата“) давал интервью, рассказывал, как в Челябинске интересно было. Самый опасный район в городе — Ленинский. Там ещё раньше была команда „Сигнал“. В общем, на этом районе было очень страшно. Могли отобрать телефон? Конечно», — сказал Шумаков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Шумакова 46 матчей, где форвард забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка. В следующем матче тольяттинский клуб сыграет дома с хабаровским «Амуром» 8 февраля.