Кудашов: нельзя сказать, что «Динамо» сыграло хорошо. Но самое главное – победа

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу в трудном матче с «Автомобилистом» (5:3).

«Считаю, что нам противостояла хорошая и мастеровитая команда. Нельзя сказать, что «Динамо» сегодня сыграло хорошо, но нормально, и самое главное, что добились победы. Некоторые вещи исправили в сравнении с предыдущей игрой, а что-то не получилось. Тем не менее довольны результатом.

Была ли дополнительная установка сыграть понадёжнее на старте третьего периода в свете того, что в последних пяти матчах быстро пропускали? Установка была немного не такой, потому что вот такая установка идёт по всей игре. Какая разница – это третий период или нет? Как мы сегодня пропускали второй гол? Зачем всем туда бежать? Там есть нюансы, над которыми мы продолжаем работать и которые мы пытаемся донести до игроков. Надеюсь, что эти пропущенные голы помогут», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.