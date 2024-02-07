Тренер «Торпедо»: потеряли двух игроков, но выдали бескомпромиссный хоккей

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов поделился комментарием после победы над «Трактором» в КХЛ (3:1).

«Преодолевая все сложности, ребята нашли в себе силы сыграть хороший матч. К сожалению, потеряли двух игроков: Кирилл Кирсанов закончил сезон досрочно после удара в спину, и мы его не увидим до сентября; что касается Игоря Ларионова–младшего — травма верхней части тела, видео по эпизоду будет отправлено в судейский департамент.

Во втором периоде игра пошла потому, что пошёл быстрый пас. И была коллективная игра — все в атаке, все в обороне. Первый период был немного вялым, потому что это была пятая игра через день.

В третьем периоде позволили какие-то вещи «Трактору». Я это связываю с усталостью наших игроков и с опытом соперника. В целом в игре, когда ты прижат к стенке из-за пяти поражений, которые были получены при хорошей игре, команда выдала бескомпромиссный хоккей, который ждут болельщики», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Благодаря победе в матче с «Трактором» нижегородская команда прервала неудачную серию поражений из пяти матчей в чемпионате.

В нынешнем сезоне «Торпедо» с 71 очком находится на пятом месте в конференции «Запад». «Трактор» остаётся на шестом место в Восточной конференции с 72 баллами.