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Павелски стал седьмым хоккеистом, рождённым в США и сыгравшим 1300 матчей в истории НХЛ

Павелски стал седьмым хоккеистом, рождённым в США и сыгравшим 1300 матчей в истории НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В этом матче принял участие нападающий «Далласа» Джо Павелски, для которого встреча с «клинками» стала исторической вехой в карьере. 39-летний ветеран НХЛ стал всего седьмым хоккеистом, рождённым в США и сыгравшим 1300 матчей в истории североамериканской лиги.

Первое место здесь занимает Крис Челиос (1651), на втором располагается Мэтт Каллен (1516), топ-3 замыкает Майк Модано (1499). Выше Павелски также располагаются Фил Хаусли (1495), Райан Сутер (1412) и Джереми Рёник (1363).

Кроме Павелски, из перечисленных игроков только Сутер продолжает свою карьеру, что интересно, Райан также является игроком «Далласа».

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