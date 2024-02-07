Квартальнов — о травмах в «Динамо» Мн: нам что, не надо было выходить? Нам не играть?

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4) прокомментировал отсутствие в составе команды целого ряда её ключевых игроков.

«А нам что, выходить не надо было? Что мы можем говорить, если конкретных игроков не было? У нас есть травмированные, идёт сезон. Я на это точно не списываю. Другие ребята получают шансы. Понятно, что это проблема, мы это знаем. Но что теперь говорить, нам не играть?

Нет мастерства – нужно компенсировать другими вещами. Здесь тоже можно поговорить и поспорить. Но это мы в раздевалке поговорим. Выходим и стараемся победить в каждой игре. Не смотрим, что сейчас оторвались от преследователей. Не должны уповать на то, что другие команды проигрывают. Нам надо искать свою игру, улучшать её и выигрывать матчи. Вот это приоритет.

У нас очень много молодых ребят, какое давление на молодых? Выходи, играй. Не хватает мастерства – другим компенсируй. Сталкивайся, лови шайбу на себя. Нужно помогать команде, помогать себе.

Мы по вратарям не даём комментариев. Поменяли Колосова после второго периода, дали отдохнуть. Больше ничего. Ждём возвращения Горбунова. Дерябин – точно нет, сезон вылетел. Кёрран, наверное, скоро выйдет. Коробову дали чуть отдохнуть. Вот это и будет пополнение. К сожалению, нет первой линии, надо ждать и терпеть», – приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.