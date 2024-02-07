Хоккейный агент Бабаев подробно рассказал о рыбалке с российскими игроками НХЛ в Мексике

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о рыбалке в Мексике с российскими игроками НХЛ.

«Мы заранее договаривались с Егором Чинаховым, что во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ слетаем отдохнуть. Выбирали между Майами и Канкуном, в итоге остановились на Мексике.

Были и другие игроки? Да, ребята вместе отдыхали. Егор, Кирилл Марченко, Дима Воронков, Александр Тексье, Клим Костин из «Детройта». Егор Замула из «Филадельфии» два дня провёл с нами, но его отпуск начался немного раньше, а потому и закончился быстрее.

Мы все вместе поймали акулу, это была часовая битва! Сперва просто ловили рыбу, зацепили двух больших амберджеков, но наружу вытащили только их головы. Всё остальное раньше нас успели съесть акулы. С ними ребята бились мощно, а я в основном помогал (смеётся). В общем, это общий улов. Кстати, пойманная нами акула была одна из самых опасных и агрессивных для людей», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 7 февраля, в 12:00 мск.