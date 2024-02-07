«Возможно, решение уже было заготовлено заранее». Бабаев — о позиции КХЛ в «деле Евсеева»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника системы «Ак Барса» Никиты Евсеева, высказался о решении Континентальной хоккейной лиги в деле по иску о спортивной дискриминации игрока. Напомним, накануне КХЛ заняла сторону клуба и отказала хоккеисту в расторжении контракта.

«Меня неприятно удивило, что лига провела разбирательство в отсутствии меня и Никиты. Заседание состоялось в день игры «Нефтяника» — Евсеев физически не мог на нём присутствовать. Я тоже в этот момент находился в дороге. В итоге всё приняли без нас. Мы будем это обжаловать, так как наши ходатайства о переносе заседания на другой день не были удовлетворены.

Кроме того, мы хотели, чтобы на заседании присутствовал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, но и здесь нам навстречу не пошли. Перенесли бы всё на сегодня, когда у Никиты нет матча, было бы нормально. Но к нам не прислушались. Я недоволен результатом. Повторюсь, будем обжаловать в следующих инстанциях. Возможно, решение уже было заготовлено заранее. Наши основные вопросы адресованы к тренеру, но, к сожалению, ни нас, ни тренера среди участников не оказалось», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»: