Чемпион Казахстана включил трёх российских игроков НХЛ в свою символическую сборную мира

Чемпион Казахстана в составе «Номада» и нападающий «Амура» Кирилл Панюков включил трёх российских игроков Национальной хоккейной лиги в свою символическую сборную мира.

«В воротах — Андрей Василевский. В обороне — Кейл Макар и Виктор Хедман, который во время локаута играл в „Барысе“. В центре нападения — Брэд Маршан, по флангам — Артемий Панарин и Никита Кучеров», — сказал Панюков в интервью сайту Шайба.kz.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Панюков сыграл 42 встречи за «Авангард» и «Амур», в которых записал на свой счёт четыре шайбы и четыре результативные передачи с показателем полезности «-2».

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