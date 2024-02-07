Известный хоккейный агент рассказал об участии российских игроков в Программе помощи НХЛ

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал участие нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова и «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в Программе помощи игрокам НХЛ.

«Психологический момент, ничего больше. Женя крепкий парень, своё дело он знает хорошо, всё будет нормально. Мы с ним всегда на связи.

Ранее программу помощи отправились проходить Валерий Ничушкин, Патрик Лайне, какая-то участившаяся тенденция? Просто так совпало, что всё случилось приблизительно в одно время. Тяжёлая жизнь, много переживаний, у кого-то проблемы в семье. Хорошо, что у ребят есть возможность получить независимую помощь. Профсоюз НХЛ здорово работает и помогает игрокам преодолеть их проблемы», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»: