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Хоккейный агент оценил вероятность отъезда лидера «Авангарда» Ткачёва в НХЛ

Хоккейный агент оценил вероятность отъезда лидера «Авангарда» Ткачёва в НХЛ
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал об игре лидера «Авангарда» Владимира Ткачёва и ответил на вопрос, есть ли шанс у игрока уехать в НХЛ.

«Ткачёв – закономерный лидер «Авангарда» и всей лиги? Да, мы этого от Володи и ожидали. Он уверен в своих силах, никаких сомнений в Ткачёве не было. Контракт Ткачёва с «Авангардом» до 30 апреля 2026 года, речь об НХЛ не ведётся? Есть определённая опция, будем смотреть после завершения плей-офф», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне на счету Ткачёва 49 сыгранных матчей, в которых форвард забросил 17 шайб и отдал 49 результативных передач, набрав в общей сложности 66 очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
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