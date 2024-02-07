Нападающий «Лады» Шумаков назвал самого сложного соперника в КХЛ

Нападающий тольяттинской «Лады» Сергей Шумаков считает ярославский «Локомотив» самым сложным соперником в КХЛ.

«У меня нет принципиальных соперников. Думаю, что на каждую команду я настраиваюсь одинаково. С кем сложнее всего играть в хоккейном смысле? „Локомотив“, наверное. Я думаю, каждый согласится, что в Ярославле хорошая команда со своей оборонительной тактикой. С ними всегда тяжело играть», – сказал Шумаков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Шумакова 46 матчей, где форвард забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка. В следующем матче тольяттинский клуб сыграет дома с хабаровским «Амуром» 8 февраля.

Ранее Шумаков рассказал о жизни в его родном Челябинске.