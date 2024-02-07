Иван Налимов: никаких конфликтов с Кравцом у меня не было

Бывший вратарь системы питерского СКА 29-летний Иван Налимов прокомментировал свой псевдоконфликт с наставником «Авангарда» Михаилом Кравцом. Напомним, ранее об этом заявлял экс-игрок армейского клуба Александр Юдин.

«Уже не в первый раз читаю о якобы моих конфликтах с Михаилом Григорьевичем Кравцом, вместе с которым я работал в СКА-1946 10 лет назад. Хочу сказать прямо: это честный тренер, который ко всем относится одинаково и который умеет сплотить команду. Какие могли быть конфликты у меня с главным тренером, если в тот сезон, про который идёт речь (2011-2012 гг.), я только приехал из Новокузнецка в Питер, играл первый сезон на этом уровне, и парни в команде и главный тренер по-отцовски меня заводили в коллектив. Я доверял ребятам и тренеру, и чувствовал обратное доверие со стороны партнёров и наставника. Уважаемому эксперту-тафгаю Александру Юдину нужно ещё раз перепроверить свои источники информации и в следующем своём интервью не разбрасываться словами. Впрочем, могу понять Юдина, работать в команды его не берут, вот и приходится отрабатывать будущим работодателям через выступления в прессе», — сказал Налимов «Чемпионату».