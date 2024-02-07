Канарейкин: «Вашингтон» ещё поборется за попадание в плей-офф

Бывший главный тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин оценил вероятность попадания «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

«Трудно сказать, очень много накопилось уже таких проблем больших в команде. Возможно, команда ещё поборется за попадание в плей-офф, но мы видим, что возникают какие-то моменты, которые не дают команде играть на большой результат», — сказал Канарейкин в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, сегодня, 7 февраля столичный клуб на своей площадке уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:5.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз» в ночь на 9 февраля в 3:00 мск. «Столичные» имеют в активе 51 очко и отстают от идущей на восьмом месте «Филадельфии Флайерз» (58) на семь баллов.