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«Хотелось бы в баню попасть». Анатолий Голышев — о перезагрузке во время регулярки КХЛ

«Хотелось бы в баню попасть». Анатолий Голышев — о перезагрузке во время регулярки КХЛ
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Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о физическом состоянии в концовке регулярки КХЛ.

«Сейчас у нас небольшая пауза в расписании, будет время на отдых. Мы сыграли уже больше всех игр, поэтому накопилась усталость. Четыре матча на выезде дают о себе знать. Надо перезагрузиться и набраться всем сил на последний отрезок регулярного чемпионата. Хочется попасть в топ-4.

Как буду перезагружаться? Хотелось бы в баню попасть. Семье обещал, дети очень ждут», — сказал Голышев в интервью Legalbet.

28-летний Голышев в нынешнем сезоне сыграл 57 матчей, в которых забил девять голов и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков.

«Автомобилист», набрав 73 очка в 62 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче клуб из Екатеринбурга дома сыграет с московским «Динамо».

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