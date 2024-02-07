Голышев назвал причину низкой результативности Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев назвал причину низкой результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ и заявил, что российский нападающий побьёт рекорд по голам Уэйна Гретцки.

«Побьёт ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки? Думаю, что побьёт. Вот он в Дубай съездил, эмоции получил, и попрёт у него. В чём были причины его неудачной полосы? У него команда не особо сильная. Хотя, честно, не сильно слежу. Но мы все болеем за него и желаем ему удачи», — цитирует Голышева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 32 (10+22) результативными действиями. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 62 шайбы.