Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голышев назвал причину низкой результативности Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ

Голышев назвал причину низкой результативности Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев назвал причину низкой результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ и заявил, что российский нападающий побьёт рекорд по голам Уэйна Гретцки.

«Побьёт ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки? Думаю, что побьёт. Вот он в Дубай съездил, эмоции получил, и попрёт у него. В чём были причины его неудачной полосы? У него команда не особо сильная. Хотя, честно, не сильно слежу. Но мы все болеем за него и желаем ему удачи», — цитирует Голышева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 32 (10+22) результативными действиями. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 62 шайбы.

Материалы по теме
У Овечкина уже 10 голов в сезоне! Но дела у «Вашингтона» только хуже
У Овечкина уже 10 голов в сезоне! Но дела у «Вашингтона» только хуже
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android