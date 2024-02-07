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Голышев рассказал, как Павел Дацюк повлиял на его развитие как игрока

Голышев рассказал, как Павел Дацюк повлиял на его развитие как игрока
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Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, как нападающий Павел Дацюк повлиял на его развитие как игрока. Опытнейший форвард завершал свою карьеру в екатеринбургском клубе с 2019 по 2021 год.

«Дацюк повлиял на моё развитие как игрока? 100 процентов. Мы сидели с ним рядом в раздевалке и каждый день общались. Мне посчастливилось играть с Дацюком в одном звене. Только, к сожалению, после этого он закончил (смеётся). Он давал мне советы, и я получил хороший опыт. Что он сейчас мне обычно советует? Может прокомментировать какой-то момент в моей игре, и я могу у него что-то спросить. Секретами делиться не буду.

Смог бы Дацюк возобновить карьеру? Если бы смог, то возобновил бы. Главное – желание. В любом случае он бы усилил команду, потому что это большая хоккейная личность. Мог бы давать советы в раздевалке», — цитирует Голышева «РБ Спорт».

Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года, член «Тройного золотого клуба».

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