Голышев рассказал, как Павел Дацюк повлиял на его развитие как игрока

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, как нападающий Павел Дацюк повлиял на его развитие как игрока. Опытнейший форвард завершал свою карьеру в екатеринбургском клубе с 2019 по 2021 год.

«Дацюк повлиял на моё развитие как игрока? 100 процентов. Мы сидели с ним рядом в раздевалке и каждый день общались. Мне посчастливилось играть с Дацюком в одном звене. Только, к сожалению, после этого он закончил (смеётся). Он давал мне советы, и я получил хороший опыт. Что он сейчас мне обычно советует? Может прокомментировать какой-то момент в моей игре, и я могу у него что-то спросить. Секретами делиться не буду.

Смог бы Дацюк возобновить карьеру? Если бы смог, то возобновил бы. Главное – желание. В любом случае он бы усилил команду, потому что это большая хоккейная личность. Мог бы давать советы в раздевалке», — цитирует Голышева «РБ Спорт».

Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года, член «Тройного золотого клуба».