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Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по сезонам с 10+ голами в регулярках НХЛ

Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по сезонам с 10+ голами в регулярках НХЛ
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче НХЛ против «Монреаля» (2:5). Этот гол стал 832-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Этот гол стал 10-м гол в текущем сезоне для россиянина. Овечкин добрался до отметки в 10 заброшенных шайб за сезон в 19-й раз за карьеру. Ещё ни разу россиянин не заканчивал сезон менее чем с 10 голами. Таким образом, Овечкин повторил результат Уэйна Гретцки по сезонам с 10+ голами.

По 20 сезонов с 10+ голами за карьеру имеют Майк Модано, Теэму Селянне и Джером Игинла. Рекордсменом по этому показателю является Горди Хоу, который забивал минимум 10 голов в 25 регулярных сезонах НХЛ.

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