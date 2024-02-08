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Призёр Олимпийских игр Николишин: у России нет центральных нападающих топового уровня

Призёр Олимпийских игр Николишин: у России нет центральных нападающих топового уровня
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Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин заявил, что в России ощущается острая нехватка качественных центральных нападающих. Николишин успешно выступал на позиции центрального форварда.

«Первый центр? На сегодняшний день – Малкин, конечно. Крайние? Кучеров и Панарин, конечно, шикарные игроки, лидеры. Но в одном звене я их не вижу, потому что они очень похожи по манере своей игры. Я бы развёл их в два звена. Из-за того, что у нас нет центральных топового уровня, как Фёдоров, Жамнов, Дацюк, строить звенья я стал бы от крайних. Кучеров и Панарин – топовые крайние, которые могут созидать и создавать», — сказал Николишин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

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