Экс-игрок «Вашингтона»: если Овечкин не тянет уровень сборной России, то смысл его брать?

Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин заявил, что если брать 38-летнего нападающего Александра Овечкина в сборную России, то лишь на определённую роль ветерана и игрока для игры в большинстве.

«Сейчас Сашку нельзя не брать, потому что это такой символ. Надо понимать, для чего его брать и как его использовать. Если мы берём его, то как Илью Ковальчука в «Авангард» в своё время. Ему нашли применение, не играл, был лидером раздевалки, выходил в большинстве. Если брать Овечкина, надо понять, как его использовать. Всему приходит своё время. Если Сашка на сегодняшний день не тянет уровень сборной, то смысл его брать? Рано или поздно он всё равно не будет в неё попадать. Мы отталкиваемся от спортивной составляющей.

Когда ведёшь диалог по Овечкину, брать его или нет, у тебя сразу груз ответственности. Человек забил 800 с лишним голов и не поехал. Для того, кто будет набирать, это будет головная боль», — сказал Николишин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».