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Андрей Николишин назвал тренеров, которые могли бы возглавить сборную России на ОИ-2026

Андрей Николишин назвал тренеров, которые могли бы возглавить сборную России на ОИ-2026
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Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин предложил кандидатуры на пост главного тренера сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026. Пока ИИХФ не дала одобрение на участие российской сборной на турнире.

«Кто из тренеров будет выбирать состав сборной России на Олимпиаду? На мой взгляд, тот же Ларионов, тот же Жамнов вполне могут возглавить сборную и сделать это успешно. Штаб можно сформировать, он же не один там будет», — сказал Николишин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

Ранее Николишин предложил вратарскую бригаду для сборной России на Олимпийские игры 2026 и заявил о дифиците качественных российских центральных нападающих.

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