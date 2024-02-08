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Главный тренер «Северстали» Козырев пропустит матч с «Витязем» по состоянию здоровья

Главный тренер «Северстали» Козырев пропустит матч с «Витязем» по состоянию здоровья
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев пропустит матч с «Витязем» по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что функции главного тренера в этой игре будут возложены на Евгения Ставровского. Матч состоится сегодня, 8 февраля, в Балашихе и начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Витязь» первым из клубов КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне. «Северсталь» уже гарантировала себе участие в Кубке Гагарина. Подмосковный клуб занимает последнее место в таблице Западной конференции КХЛ. Череповчане после 59 матчей нынешнего сезона занимают шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Этот матч станет заключительным между этими командами в текущем сезоне. Пока сезонную серию выигрывает «Северсталь» 3:2.

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