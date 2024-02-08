Главный тренер «Северстали» Козырев пропустит матч с «Витязем» по состоянию здоровья

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев пропустит матч с «Витязем» по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что функции главного тренера в этой игре будут возложены на Евгения Ставровского. Матч состоится сегодня, 8 февраля, в Балашихе и начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Витязь» первым из клубов КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне. «Северсталь» уже гарантировала себе участие в Кубке Гагарина. Подмосковный клуб занимает последнее место в таблице Западной конференции КХЛ. Череповчане после 59 матчей нынешнего сезона занимают шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Этот матч станет заключительным между этими командами в текущем сезоне. Пока сезонную серию выигрывает «Северсталь» 3:2.