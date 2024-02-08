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Защитник «Виннипега» Диллон получил трёхматчевую дисквалификацию за удар в голову

Защитник «Виннипега» Диллон получил трёхматчевую дисквалификацию за удар в голову
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Защитник «Виннипег Джетс» Бренден Диллон получил дисквалификацию на три матча без сохранения заработной платы за удар в голову нападающего «Питтсбург Пингвинз» Ноэля Аччари, сообщает Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги. Из зарплаты игрока обороны будет удержано $ 60,937.

В матче Диллон получил большой штраф и удаление до конца матча. Примечательно, что «Питтсбург» дважды реализвоал этот большой штраф и довёл игру до уверенной победы со счётом 3:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Виннипег» впервые в текущем сезоне проиграл четыре матча подряд. Канадский клуб опустился на пятое место в таблице Западной конференции НХЛ. Недавно «Джетс» возглавляли таблицу Запада.

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