Защитник Андрей Педан попал в состав СКА впервые с начала сентября 2023 года

Защитник Андрей Педан попал в состав СКА на матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Барысом» в Астане, который пройдёт сегодня, 8 февраля, и начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, игрок обороны получил травму в начале сентября 2023 года в игре со «Спартаком» (0:3) и с тех пор не выходил на лёд. В первом периоде встречи Педан, проводя силовой приём против форварда красно-белых Ивана Морозова, получил травму колена и отправился в раздевалку. В текущем сезоне 30-летний защитник сыграл в Континентальной хоккейной лиге пять матчей, в которых отметился двумя минутами штрафа.

В составе юниорской сборной России Андрей Педан становился бронзовым призёром чемпионата мира в 2011 году.