Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Андрей Педан попал в состав СКА впервые с начала сентября 2023 года

Защитник Андрей Педан попал в состав СКА впервые с начала сентября 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Андрей Педан попал в состав СКА на матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Барысом» в Астане, который пройдёт сегодня, 8 февраля, и начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Перерыв
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург

Напомним, игрок обороны получил травму в начале сентября 2023 года в игре со «Спартаком» (0:3) и с тех пор не выходил на лёд. В первом периоде встречи Педан, проводя силовой приём против форварда красно-белых Ивана Морозова, получил травму колена и отправился в раздевалку. В текущем сезоне 30-летний защитник сыграл в Континентальной хоккейной лиге пять матчей, в которых отметился двумя минутами штрафа.

В составе юниорской сборной России Андрей Педан становился бронзовым призёром чемпионата мира в 2011 году.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Видео
СДК КХЛ огласил решение по Холодилину, который травмировал Толчинского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android