Тренер и функционер предложил провести финал Кубка Гагарина на нейтральной площадке

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги предложил провести финальную серию Кубка Гагарина на нейтральной площадке.

«Для разнообразия финальную серию Кубка Гагарина можно проводить на нейтральной площадке. Надо сделать голосование, добавить критерии, какие арены могут принять. Думаю, всем будет интересно, не будет переездов. Команды будут в равных условиях. За какую бы арену я проголосовал? Если главный критерий был бы по вместимости арены, то тогда новый дворец СКА. Должна быть внятная система отбора», — сказал Бахмутов в интервью Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне нововведением является перекрёстный плей-офф, который подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образовываются две группы, в которых играют по четыре команды. В каждой группе выступают по две команды из Западной и Восточной конференций. Действовавший до конца сезона-2022/2023 формат предполагал встречу в финале победителей Восточной и Западной конференций.