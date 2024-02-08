Маккиннон высказался о борьбе с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о борьбе с российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона.

«Если вам нужны очки, просто так вы их не получите. Вы должны заслужить их и делать всё правильно, чтобы добиться успеха. Очевидно, я хочу выиграть титул лучшего бомбардира, но не знаю, смогу ли это сделать. Я просто попытаюсь конкурировать с самим собой и надеюсь, что это в конечном счёте приведёт к победе.

Это быстрая игра, поэтому, когда ты видишь ситуацию такой, какая она есть, то пытаешься принять лучшее решение, на которое способен. То же самое делает и Кучеров каждый раз. Он сильный игрок, определённо», — цитирует Маккиннона сайт НХЛ.

Напомним, Кучеров сегодня набрал своё 86-е (32+54) очко в сезоне. Россиянин вновь обошёл в гонке бомбардиров НХЛ звёздного форварда Натана Маккиннона, у которого на данный момент 85 (32+53) очков.