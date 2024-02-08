Капитан «Авангарда»: не додавили «Спартак» в концовке. Не добили, не закрыли, не бросили

Капитан и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о поражении от «Спартака» (3:5) в домашнем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

«Может быть, эмоций не хватило, сыграли позавчера тяжёлую игру, отдали много сил. Но это плохая отговорка. Всё равно должны выходить и играть, мы хорошая команда. Не сказал бы, что не было сегодня самоотдачи, какие-то отскоки проиграли, у них достаточно мастерства, забили три нужных гола. Мы же в концовке не додавили, при счёте 3:4 были хорошие моменты, но у них вратарь здорово сыграл, а мы где-то не добили, не закрыли, не бросили. «Спартак» был посвежее? Да нет, я отлично себя чувствовал сегодня», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.