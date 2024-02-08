Рябыкин об игре с «Северсталью»: ребята в «Витязе» отдавались, хотя им уже ничего не надо

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказался о победе подмосковного клуба над «Северсталью» в овертайме со счётом 2:1.

«Может быть, в первой смене соперники владели инициативой, а потом мы чаще были в их зоне. Было, когда и „Северсталь“ нас запирала в зоне, каждая команда имеет право на это. Понравилось, что ребята именно отдавались, хотя им, по большому счёту, уже ничего не надо. Они старались, выкладывались на полную, создавали столько возможностей — на три игры хватило», — цитирует Рябыкина пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Витязь» прервал свою пятиматчевую серию поражений. В следующем матче «Витязь» примет дома ЦСКА 11 февраля. «Северсталь» в Череповце сыграет с ярославским «Локомотивом» 10 февраля.