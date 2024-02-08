Sportsnet рассказал, кто из «Вашингтона» может попасть на Турнир четырёх наций

Североамериканский журналист Райан Диксон в статье на портале Sportsnet предположил, что американский защитник Джон Карлсон может стать единственным представителем «Вашингтон Кэпиталз» на Турнире четырёх наций в 2025 году.

«Сможет ли Джон Карлсон, которому в феврале следующего года исполнится 35 лет, добиться успеха на правом фланге защиты сборной США? В противном случае у «Кэпс» может вообще не быть представителя на данном мероприятии», — сказано в статье Диксона.

В нынешнем сезоне 34-летний игрок обороны «столичных» сыграл 48 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 26 результативных передач, набрав общей сложности 29 очков.

Напомним, Турнир четырёх наций пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — в Канаде и США.