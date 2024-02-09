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Сергачёва прооперировали после тяжёлой травмы в матче с «Рейнджерс»

Сергачёва прооперировали после тяжёлой травмы в матче с «Рейнджерс»
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«Тампа Бэй Лайтнинг» выступила с заявлением по поводу здоровья российского защитника Михаила Сергачёва, который получил тяжёлую травму во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Веси (Гудроу, Питлик) – 21:15     2:0 Бродзински (Крайдер, Уилер) – 37:46     2:1 Хагель (Чернак, Кучеров) – 45:29     3:1 Веси (Гудроу, Трочек) – 58:59    

«Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв перенёс успешную операцию сегодня в Нью-Йорке по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Ожидается, что Сергачёв вернётся в Тампу в ближайшие дни, чтобы немедленно приступить к реабилитации. График его возвращения на лёд пока не установлен», — говорится в заявлении клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Сергачёв получил травму в первом же матче после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря. Россиянин пропустил 17 матчей в регулярном чемпионате.

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