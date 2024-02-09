Сергачёва прооперировали после тяжёлой травмы в матче с «Рейнджерс»

«Тампа Бэй Лайтнинг» выступила с заявлением по поводу здоровья российского защитника Михаила Сергачёва, который получил тяжёлую травму во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв перенёс успешную операцию сегодня в Нью-Йорке по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Ожидается, что Сергачёв вернётся в Тампу в ближайшие дни, чтобы немедленно приступить к реабилитации. График его возвращения на лёд пока не установлен», — говорится в заявлении клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Сергачёв получил травму в первом же матче после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря. Россиянин пропустил 17 матчей в регулярном чемпионате.