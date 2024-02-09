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Кучеров пробил Сорокина мощнейшим броском от синей линии

Кучеров пробил Сорокина мощнейшим броском от синей линии
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В эти минуты в Элмонте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

На данный момент идёт второй период, счёт 3:2 в пользу хозяев.

Первую шайбу «молний» в этой встрече забросил российский нападающий Никита Кучеров, мощно бросив от синей линии и не оставив шансов своему соотечественнику — вратарю «островитян» Илье Сорокину.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 33-й шайбы Кучерова в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Добсон – 04:07     1:1 Кучеров (Рэддиш) – 06:42     2:1 Барзал (Хорват) – 14:07     3:1 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 18:35     3:2 Хагель (Чирелли, Хедман) – 21:14 (pp)     4:2 Пулок (Энгвалль) – 27:10 (pp)     5:2 Хорват (Барзал, Пелеч) – 28:18     6:2 Сизикас – 35:22    

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Кучерова, с учётом этой игры, 87 (33+54) очков в 51 матче. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров лиги.

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