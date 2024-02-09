«Прекрасный пас». Форвард «Флориды» восхитился передачей Куликова в матче с «Вашингтоном»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Райан Ломберг, комментируя свой гол в ворота «Вашингтон Кэпиталз» в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2), отдал должное российскому защитнику Дмитрию Куликову, выступившему в качестве ассистента этой шайбы.
«Прекрасный пас. Прямо на клюшку», — приводит слова Ломберга официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 33-летнего Куликова 12 (0+12) очков в 47 матчах за «Пантерз».
«Флорида» набрала 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Пола Мориса 11 февраля примут дома «Колорадо Эвеланш».
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин, Макмайкл) – 16:38 (pp) 1:1 Ткачук (Форслинг) – 24:29 1:2 Манта (Сгарбосса, Протас) – 34:03 2:2 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 37:32 (pp) 3:2 Ломберг (Куликов) – 54:28 4:2 Луостаринен (Ткачук) – 59:06
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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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