«Прекрасный пас». Форвард «Флориды» восхитился передачей Куликова в матче с «Вашингтоном»

Нападающий «Флориды Пантерз» Райан Ломберг, комментируя свой гол в ворота «Вашингтон Кэпиталз» в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2), отдал должное российскому защитнику Дмитрию Куликову, выступившему в качестве ассистента этой шайбы.

«Прекрасный пас. Прямо на клюшку», — приводит слова Ломберга официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 33-летнего Куликова 12 (0+12) очков в 47 матчах за «Пантерз».

«Флорида» набрала 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Пола Мориса 11 февраля примут дома «Колорадо Эвеланш».

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